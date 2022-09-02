Yenilenen Lozan Kapısı fuara hazır

02 Eylül 2022 Cuma, 14:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Kültürpark'ın Lozan Kapısı’nı yeniledi. Zamanla yıpranmış kapı 1938’deki özgün haline göre yeniden yapıldı.

Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler dairesi başkanlıkları ve İZBETON ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kapının merkezindeki betonarme iki kule korunarak güçlendirildi. Kulenin sağında ve solundaki giriş kapıları yıkılarak yeniden yapıldı. Beton ve kilit parke olan zemin kaplaması yerine mermer döşendi. Bayrak direkleri giriş kapılarının üzerine alındı. Yenileme ve güçlendirme çalışmaları 45 günde tamamlandı.

Terra Madre Anadolu İzmir ile 91. Uluslararası Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) açılışı bugün saat 20.00’de yenilenen Lozan Kapısı’nın fuar tarafında yapılacak.



