Yer: İstanbul... Kaza sonrası taksi şoförünün sayıklaması ekipleri alarma geçirdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren taksi şoförü ambulansla hastaneye götürülürken araçta yolcu olduğunu söylemesi üzerine ekipler ormanlık alanda arama yaptı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çamlık-Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde saat 22.15 sıralarında Birol Kansu yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Yusuf Kenan Çakmak yönetimindeki ticari taksiye arkadan çarptı.
Kazada, taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak ile otobüs şoförü Birol Kansu ve muavin Fırat Ülbeyi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Çakmak'ı bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan taksi şoförü Çakmak, otobüs şoförü Kansu ve muavini Ülbeyi'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
"TAKSİDE BİR YOLCU VAR"
Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak'ın ambulansta "Takside bir yolcu var" diye sayıklaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri bagaj kısmının hurdaya döndüğü takside yeniden detaylı inceleme yaptı.
Ekipler, taksi içerisinde kimsenin olmadığını ve taksimetrenin çalışmadığını tespit ederken her ihtimale karşın otoyolun kenarında bulunan alanda el fenerleriyle arama çalışmaları yaptı.
Otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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