Yer Konya... Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını

Konya’da polis ekiplerinin horoz dövüşü organizasyonu düzenlenen ikamete gerçekleştirdiği baskında, horoz dövüşü yapılan adresin hayvanları koruma derneği olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:10
Yer Konya... Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını
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Konya'nın Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’ndeki Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı.

Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı. Görüntülerde yaklaşık 30-40 kişinin horoz dövüştürüp, izlediği görüldü. Ekipler, derneğe baskın yaptı. Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri G.K., M.H.Ö., H.A., H.B., S.A. ve N.G. hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara ise el konuldu.

DERNEĞİN BİR ODASINA RİNG VE TRİBÜN KURMUŞLAR

Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü. Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi. Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği ifade edildi. 


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