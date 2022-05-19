Yıldırım Kaya’dan Bakan Özer’e: “Şoförünüzü önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da şube müdürlüğüne atadığınız doğru mu”

19 Mayıs 2022 Perşembe, 19:03

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in makam şoförlüğünü yapan İlyas Öcal’ı önce ‘özel kalem müdürü’, daha sonra da ‘şube müdürü’ olarak atadığını iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Kaya, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

"BU ATAMALAR HANGİ LİYAKAT ESASLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR"

Şoförlüğünüzü yapan İlyas Öcal’ı önce özel kalem müdürlüğüne, sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü’ne atadığınız iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi liyakat esaslarını dikkate alarak bu atamayı yaptınız? İki kız kardeş olan Türk musiki sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yı Milli Eğitim Bakan müşaviri ve başdanışmanı, Jale Şengün’ü de bakan danışmanı olarak atadığınız iddialar doğru mudur? Doğru ise hangi liyakat esaslarına göre bu atamalar yapılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen açığı ne kadardır? Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Kaç öğretmen ataması yapılacak?

"DAHA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İLAN EDİLMEMİŞ, ÖZER ŞOFÖRÜNÜ DAİRE BAŞKANI YAPMAKLA UĞRAŞIYOR"

Yıldırım Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi: