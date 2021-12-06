Yılmaz Özdil'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in İzmir'in Çeşme ilçesinde çektiği bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:50
Yılmaz Özdil'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
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Döviz kurundaki artışın ardından zam haberleri art arda geliyor. Bu artış, balık fiyatlarını da olumsuz etkiledi. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise balığın dolarla satıldığı fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından biri oldu.

Söz konusu fotoğrafı, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter'daki hesabından paylaştı. Özdil'in "Vaziyetin resmidir" notunu düştüğü fotoğrafta, sardalyanın kilo fiyatının 2 dolar olduğu görülüyor.


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