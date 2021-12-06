Yılmaz Özdil'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in İzmir'in Çeşme ilçesinde çektiği bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
Döviz kurundaki artışın ardından zam haberleri art arda geliyor. Bu artış, balık fiyatlarını da olumsuz etkiledi. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise balığın dolarla satıldığı fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından biri oldu.
Söz konusu fotoğrafı, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Twitter'daki hesabından paylaştı. Özdil'in "Vaziyetin resmidir" notunu düştüğü fotoğrafta, sardalyanın kilo fiyatının 2 dolar olduğu görülüyor.
Vaziyetin resmidir… pic.twitter.com/ZlsElj1X8U— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) December 6, 2021
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