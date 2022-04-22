Yine ah vah çekeceğiz!

22 Nisan 2022 Cuma, 06:52

İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kente olası büyük bir deprem ve etkilerini araştırmak, alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan “İl Afet Risk Azaltma Planı” (İRAP) yayımlandı.

Kent genelinde 6 ve üzerindeki şiddette deprem yaratabilecek 21 ayrı fay olduğuna dikkat çeken raporda, Konak, Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar gibi toplam 23 ilçede büyük risk olduğu belirtilirken denizaltındaki faylar nedeniyle de kıyı bölgelerinin tsunami tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

YIKIM AĞIR OLACAK

21 fay bulunduğu anlatılan rapordaki senaryolara göre, İzmir fayı üzerinde meydana gelecek ve kent merkezinde hissedilecek 6.6 büyüklüğündeki olası bir depremin Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Torbalı ve Urla gibi ilçeleri doğrudan etkileyeceği belirtildi.

Raporda, dikkat çeken bir diğer konu ise yapı yaşı 30 ve üzerinde olan binaların, 6.9 ve üzeri şiddetindeki depremde yıkılacağına dair bilimsel tespitler oldu. Olası büyük İzmir depreminde yerleşim alanlarının yanı sıra, kamu kurumları, hastaneler, okullar tehdit altında görülürken, arama kurtarma ve sağlık hizmetleri, su temini, ulaşım, doğalgaz ve enerji gibi altyapı hizmetleri de kesintiye uğrayacak. İzmir nüfusunun 3 milyon 788 bini yaşanacak afetten doğrudan etkilenecek. Risk altında olmayan ve 500 bine yakın yurttaşın yaşadığı Ödemiş, Kiraz, Tire, Beydağ, Kınık, Selçuk, Bayındır gibi ilçelerin ise afet tehdidi altında olmayan alanlar olduğu tespit edildi.

TSUNAMİ ÇARPACAK

Söz konusu çalışmada, Ege Denizi’nde bulunan diri faylara ve olası büyük bir depremde yaşanacak tsunami riskine de vurgu yapıldı. Buna göre, İzmir’in kuzey kıyıları başta olmak üzere, Karaburun, Foça, Aliağa, Urla, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka’da tsunami dalgaları 500 metre içeriye kadar ulaşacak. Tsunami etkisi, liman, tersane, iskele, marina gibi kıyı yapıları ile kentin elektrik, su, doğalgaz gibi altyapılarına büyük hasar verecek.

Raporda kamu kurumlarının olası bir depremde zarar göreceği belirtildi. Konak, Buca, Bayraklı, Karabağlar ilçelerinde kamu kurumları, hastaneler ve okulların kullanılamaz hale geleceği, kent genelinde ise su sıkıntılarının yaşanacağı ve ulaşımın da etkileneceği belirtildi.