YKS 2022 başvuruları başladı, YKS başvuruları nasıl yapılır?

11 Şubat 2022 Cuma, 12:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)’nin düzenlediği, üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın başvuruları başladı. ÖSYM 2022 yılı için sınav takvimini önceden duyurmuştu. Bu takvimde başvuru tarihleri, sınav tarihleri gibi önemli bütün tarihler yer alıyordu. Bugün itibari ile başlayan başvurularda üç farklı sınav için başvuru bulunuyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı sınavın yapılacağı YKS için nasıl başvuru yapılacak?

YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS için başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılabilecek. https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapılarak başvuru işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer daha önceden ÖSYM şifresi almadıysanız, ÖSYM bürolarından, ya da seçili bazı okullardan ÖSYM şifresi alınabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden başvuru yapabilmeniz için bilgilerinizin ve fotoğrafınızın güncel olması gerekir. Eğer bilgileri ya da fotoğraf güncel değilse başvuru yapamazsınız. Sistem fotoğrafın ya da bilgilerin güncellenmesi için uyarı verir. Fotoğraf için güncelleme işlemi sadece ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılır. Bu güncelleme işlemini yaptıktan sonra başvurunu tamamlayabilirsiniz.

YKS 2022 başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri ne zaman?

YKS, bir süredir üç aşamalı bir sınav olarak yapılıyor ve bu sene de böyle olacak. TYT, AYT ve YDT olarak yapılacak 3 farklı sınavın başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri birbirinden farklı. ÖSYM’nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre tarihler şu şekilde:

YKS 1. oturum (TYT)

Başvuru tarihi: 11.02.2022-07.03.2022

Sınav tarihi: 18.06.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

YKS 2. oturum (AYT)

Başvuru tarihi: 11.02.2022-07.03.2022

Sınav tarihi: 19.06.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

YKS 3. oturum (YDT)

Başvuru tarihi: 11.02.2022-07.03.2022

Sınav tarihi: 19.06.2022

Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022