YÖK'ten milyonları ilgilendiren taslak... Öğrenci affında kapsam genişledi: Açıköğretim ve yatay geçiş ayrıntısı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı öğrenci affı taslağına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Meclis gündemine gelmesi beklenen 27 maddelik düzenleme kapsamında, eğitim hayatı yarıda kalan çok sayıda öğrenciye üniversiteye dönüş hakkı tanınması planlanıyor. Taslakta lisansüstü öğrencilerinin de affa dahil edilmesi öngörülürken, ağır suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında tutulacak.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ DE KAPSAYACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre hazırlanan taslak, yalnızca lisans öğrencilerini değil yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Daha önce af kapsamına alınmayan bazı öğrenci gruplarının da yeniden başvuru yapabilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Taslakta, 1 Temmuz 2022’den sonra kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de yeniden eğitim hakkı için başvurabileceği belirtiliyor. Ayrıca öğrencilerin puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilmelerinin önü açılıyor.

AĞIR SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Düzenlemeye göre; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.

Sahte belgeyle üniversiteye kayıt yaptırdığı belirlenenler ile terör örgütleri veya milli güvenliğe tehdit oluşturduğu değerlendirilen yapılarla bağlantısı nedeniyle üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler de af kapsamı dışında bırakılacak.

DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ DÜZENLEME

Taslakta üniversitelerde uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin yeni hükümler de yer aldı. Buna göre; terör propagandası yapmak, örgüt adına faaliyet yürütmek ya da şiddet ve nefret içerikli afiş, pankart ve bildiri dağıtmak gibi eylemler için bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi planlanıyor.

AÇIKÖĞRETİM VE YATAY GEÇİŞ HAKKI

Öğrenci affından yararlanarak yeniden üniversiteye dönenlere bazı ek haklar da tanınacak. Düzenleme kapsamında Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açıköğretim programlarına yatay geçiş imkânı sağlanması öngörülüyor.