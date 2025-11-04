YÖK'ün Hakan Fidan'ın diploması açıklamasına CHP'li Namık Tan'dan yanıt

YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğrenimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

NAMIK TAN'DAN YANIT GELDİ

YÖK'ün açıklaması sonrası Namık Tan, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Tan, şunları yazdı:

"Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın yükseköğretim geçmişiyle ilgili şaibelerin giderilmesi için kendisini defalarca kamuoyunu aydınlatmaya davet ettik. Ancak, Hakan Fidan’ın açıklaması yerine YÖK’ün özensiz bir metniyle karşı karşıya kaldık.

YÖK’ün aceleci açıklamasının kamuoyunu yanıltmasını engellemek amacıyla, ilgili mevzuatı açık biçimde milletimizin dikkatine sunuyoruz:

- “3 yılda lisans olmaz” demedik, transkript istedik!

Biz, Türkiye’de standart bir lisans programı 4 yıllıkken, madem Hakan Fidan 3 yıllık bir lisans programından mezun oldu, kaç kredi aldığı belgesiyle gösterilsin ki bu konudaki şaibeler ortadan kalksın dedik.

- Denklik başvurusunda transkriptin aslı zorunludur!

14 Temmuz 1996 tarihli ve 22696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 3. maddesi (c) bendine göre, denklik başvurusu sırasında transkriptin aslı YÖK’e sunulmak zorundadır.

Hal böyleyken, Hakan Fidan’ın transkript bilgilerinin açıklanması, lisans eğitiminde kaç kredi tamamladığı ve hangi dersleri aldığının kamuoyuyla paylaşması neden bu kadar zor anlayamıyoruz.

- Lisans diploması olmadan yüksek lisansa başvuru yapılamaz!

1 Temmuz 1996 tarihli ve 2268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2. maddesi (a) bendi, yüksek lisans başvurusu için adayın bir lisans diplomasına sahip olmasını şart koşmaktadır.

YÖK’ün iddia ettiği gibi, bu yönetmelikte “denklik alınmadan yüksek lisansa başlanabilir” şeklinde hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Keşke açıklamalarında hangi maddeden hareketle böyle bir yorum yaptıklarını açıklasalardı da kamuoyu aydınlansaydı.

- Denklik işlemleri YÖK’ün görevidir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesi (p) bendi uyarınca, yurt dışı diplomaların denkliğini tespit etmek YÖK’ün görevidir.

İlgili mevzuat uyarınca, Türkiye’de bir yüksek lisans programına yalnızca lisans diplomasına sahip kişiler başvurabilir. Bu diplomalar yurtdışından alınmışsa, denkliğini onaylamak YÖK’ün görevidir. Hakan Fidan’a denklik belgesi 1998’de verildiğine göre, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kaydolduğu sırada YÖK tarafından tanınmış bir diploması bulunmadığı açıkça görülmektedir. Yoksa Bilkent Üniversitesi YÖK'e tabi değil de biz mi bilmiyoruz…

- Uzaktan eğitimle alınan diplomalara denklik verilmez!

Aynı Denklik Yönetmeliği’nin 6. maddesi (d) bendine göre, ““Kişilerin, her ne ad altında olursa olsun yurtdışından açık, ekstern, giyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan” programlardan alınan diplomalara denklik verilemez.

- DMM’nin paylaştığı diplomanın verildiği University of Maryland University College (bugünkü adıyla Global Campus), kuruluşundan bu yana tamamen çevrimiçi diploma ve sertifika programları sunmaktadır. (https://umgc.edu/online-degrees)

Dolayısıyla, Hakan Fidan’ın University of Maryland University College’ın Almanya’daki biriminde aldığı eğitimin kampüs içi mi yoksa uzaktan eğitim kapsamında mı yürütüldüğünün resmi belgelerle açıklanması, sürece dair belirsizliklerin giderilmesi açısından hala zorunludur.

Konuya ilişkin mevzuat açık ve ortadadır. Kimse milletimizin aklıyla alay etmeye yeltenemez.

Biz şimdiye kadar bu konuda söylenmesi gereken her şeyi açık, belgeli ve hukuk zemininde söyledik. Bundan sonrası, şeffaflık sınavını nasıl vermek istediğine karar verecek olan Sayın Hakan Fidan’a kalmıştır. Ancak, milletimizin sağduyusunda ve vicdanında çoktan mahkum olduğunu aslında kendisinin de gayet iyi bildiğinden eminiz."