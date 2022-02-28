Yolcu otobüsü durakta bekleyen yolculara çarptı: 2 kişi yaralandı
Başakşehir’de, yolcu otobüsü yanaştığı durakta bulunan bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada kadın ve 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Deprem Konutları Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanından yolcu taşıyan Tuncay T., idaresindeki yolcu otobüsü durağa yanaştığı sırada, çocuğu ile orada bulunan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve çocuğu aracın altına girip yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın altına giren 4 yaşındaki çocuk ve anneyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otobüsteki yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca sevk edilirken, otobüs sürücüsünün olay yerinde ifadesi alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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