Yöneylem'in son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'nda kan kaybı! Millet İttifakı farkı açıyor
Yöneylem Araştırma Şirketi, Mayıs 2022 seçim tercihleri anketini yayımladı. Partilerin 16 aylık oy trendinin paylaşıldığı ankete göre, Cumhur İttifakı'nda kan kaybı devam ederken Millet İttifakı yükselişini sürdürüyor.
Yöneylem Araştırma Şirketi, Mayıs 2022 seçim tercihleri anketinin sonuçlarını yayımladı. Ocak 2021 ile Mayıs 2022'yi kapsayan 16 aylık oy trendininde yayımlandığı anket, 27 il, 200 nokta ve 2400 kişiyle yapıldı.
Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan önce, AKP yüzde 25.4, MHP ise yüzde 6 oranında oy alırken CHP yüzde 23.9, İYİ Parti ise yüzde 10 oy alıyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NDA KAN KAYBI SÜRÜYOR
Yine kararsızlar dağıtılmadan 16 aylık oy trendine bakıldığında AKP, Ocak 2021'de yüzde 30 oranından, yaklaşık yüzde 5 oy kaybıyla 25.4'e geriledi.
MHP ise Ocak 2021'de 7.9 oranındayken 16 aylık sürenin sonunda yüzde 1.9 oy kaybederek yüzde 6'ya düştü.
MİLLET İTTİFAKI ATAKTA
2021 Ocak istatistiklerine göre, CHP yüzde 20.4'ten 23.9'a yükselirken, İYİ Parti ise yüzde 8.8'den yüzde 10'a yükseldi.
Kararsızlar ve oy kullanmayacakların oranları dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 29.4'e, İYİ Parti 12.3' yükseliyor.
AKP yüzde 31.2 olurken MHP 7.4'e yükseliyor.
İTTİFAK SEÇİMİNDE MİLLET İTTİFAKI FARK ATTI
"Bu Pazar günü milletvekili seçimi olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu üzerine Cumhur İttifakı yüzde 33.5 oranında oy alırken Millet İttifakı yüzde 37.5 oy alarak arayı açıyor.
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