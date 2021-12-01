Yozgat'ta korkunç iddia: 1 aylık bebeğini sobada yakıp öldürdü
Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.
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