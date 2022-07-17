YPG/PKK'lı teröristler panikledi: Ayn El Arap'a Suriye bayrağı astılar

Suriye’nin Ayn El Arap kentinin Türkiye tarafından görülen yüksek noktalarına YPG/PKK'lı teröristler, Suriye bayrağı astı.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 11:48
YPG/PKK'lı teröristler panikledi: Ayn El Arap'a Suriye bayrağı astılar
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Türkiye'nin terör örgütünün kontrolünde olan ve bölge halkının güvenliği için tehdit oluşturan bölgelere yönelik yeni askeri harekat sinyali vermesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'da başlayan panik devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan teröristlerin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde de teröristler Suriye bayrağı ile kendilerini kamufle etme yoluna başvurdu.

Ayn El Arap kentinin yüksek bir noktasında teröristlerin mevzi olarak kullandığı tepeye, dün Suriye bayrağı asıldı. Türkiye tarafından da görülebilen bir büyük ve birkaç küçük Suriye rejimi bayrağı asılması dikkat çeken tepede, teröristlerin ağır silahlar ve araçlarının bulunduğu gözlendi.

Teröristlerin silindir şeklinde yapılmış olan gözlem kulelerinin bulunduğu tepede, olası hava harekatına karşı sığınak ve tünellerinin de inşa edilmiş olduğu görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ise teröristlerin bayrak oyunu yaptığı Ayn El Arap sınır hattında önlemlerini sürdürüyor.


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