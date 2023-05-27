YSK'den belediyenin “Yeşil Bir Efes Selçuk" pankartına yasak!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:30

Güncelleme: 27.05.2023 - 13:30

Selçuk Belediyesi tarafından kentte yenilenen park hizmetinin tanıtımı için asılan “Yeşil Bir Efes Selçuk - Çalışıyoruz” yazılı pankartı, AKP’li Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayip Erdoğan'ın temsilcisi tarafından ilçe seçim kuruluna yapılan müracaat esas alınarak, Selçuk İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim dönemlerinde adaylar ve siyasi partiler için geçerli olan siyasi faaliyetleri düzenleyen yasa gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Selçuk İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kemal Burak Özgür başkanlığında alınan karara CHP ve İYİ Partili üyeler muhalefet şerhi koydu.





Skandal kararda yasağın gerekçesi olarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “İlan ve reklam yerleri” başlıklı 60’ıncı maddesi gösterildi.





Söz konusu madde, seçim dönemi boyunca adayların ve partilerin siyasi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri görsel tanıtım faaliyetlerini içeriyor.





CHP ve İYİ Partili üyeler ise skandal karara yönelik muhalefet şerhlerinde, şikayete konu pankartın seçimle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, bu şikâyetin AKP'nin Selçuk Belediyesi'nin hizmetlerinden rahatsız olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Muhalefet şerhi şöyle:

"Şikayete konu olan pankartın seçimle hiçbir ilgisi yoktur. Belediyeler genel seçimlere dahil edilemezler. Şikâyete konu olan pankart Selçuk Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu hizmete ilişkin bilgilendirme pankartıdır. Belediyeler birere kamu kuruluşudur. Belediye verdiği hizmeti gösteren anlatan pankart asabilir ve asmakta zorundadır. Pankartın kaldırılmasını isteyen siyasi partinin belediye hizmetlerinden rahatsız olduğunu gösteren bir şikâyettir bu. Belediyenin kamu kuruluşlarının da siyasete alet edilemeyeceği bilgisi dahilinde yapılan şikâyete karşı muhalefetimizdir."

SENGEL: BU SKANDAL KARARI TANIMIYORUZ

Karara tepki gösteren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “ Söz konusu başvuru sebebiyle, ilçe seçim kurulunun CHP ve İYİ Partili üyelerinin muhalefet şerhine rağmen aldığı skandal kararı, ülkemizin bürokrasisinin sürüklendiği akıl dışı ve taraflı parti devleti anlayışının bir göstergesi olarak üzüntüyle karşıladık. Ne devletimiz ne de belediyelerimiz kimsenin siyasi çıkarlarının arka bahçesi olarak görülemez. Biz yeşil ve yaşanabilir bir Selçuk için çalışmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızın ne bugününe ne de yarınlarına kişisel siyasi çıkarların gölgesinin düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu skandal kararı tanımıyoruz, her siyasi görüşten Efes Selçuklu yurttaşlarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.