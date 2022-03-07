Yüksek Mahkemeden 3 SEGBİS başvurusunda ihlal kararı

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

AYM Birinci Bölümü, 3 Şubat’ta, biri DHKP/C silahlı terör örgütü, diğer ikisi de FETÖ gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan üç kişinin, “Duruşmalara SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılmaya zorlandıkları” gerekçeleriyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları karara bağladı. Yüksek Mahkeme, üç başvuruda da “Duruşmada hazır bulunma hakkı”nın ihlal edildiğine oyçokluğuyla karar verdi. Başvurularda, kişilerin duruşmalara fiziken katılmak istediğinin aktarıldığı kararlarda “Duruşmada hazır bulunma hakkının, ancak olayın koşullarının zorunluğu kıldığı durumlarda sınırlandırılabileceği” vurgulanarak “Bu çerçevede sanığın duruşmada hazır bulunmamasını zorunlu kılan bir olgunun varlığı, derece mahkemelerince somut ve olaya uygun bir gerekçeyle ortaya konulmalı” denildi.

GEREKLİ DEĞİL

Duruşmada bizzat bulunma istemlerinin reddedilmesinin gerekçelerinin gösterilmediğine değinilen kararlarda, “Esasa ilişkin işlemlerin yapıldığı oturumlarda kişilerin duruşmada hazır bulunmamasının, yargılamanın adilliğine zarar verdiği” aktarıldı. Kararlarda, “Derece mahkemelerince diğer alternatifler değerlendirilmeden ve olaya özgü somut gerekçeler sunulmadan doğrudan başvurucunun duruşmada hazır bulundurulma talebinin reddedilmesi, en uygun aracın seçilmemesi nedeniyle müdahalenin gerekli olmadığı sonucuna yol açmaktadır” denildi.

SAVUNMA YETMEDİ

AYM’nin üç kararında da, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Üç kararda da muhalif oy kullanan Selahattin Menteş ise “Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılım sağlanmasının, başlı başına adil yargılanma hakkına aykırı bir durum olmadığını” savundu. Adalet Bakanlığı’nın başvurulara karşı yaptığı savunmalarda, “SEGBİS ile ifadesi alınanların salondakileri görebilme ve duyabilme imkânı bulunduğunu, SEGBİS’in içerdiği özellikler sayesinde, yargılamanın unsurlarından biri olan yüz yüzelik ilkesinin gerçekleştiğini” belirtmesi ise karara etki etmedi.