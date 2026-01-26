Yüksek Yerilim Hattı - 26 Ocak 2026

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 04:00:00
Erdinç Utku
Olumlu düşünün! Memlekette pozitif şeyler de oluyor:

Neredeyse herkesin uyuşturucu testi pozitif çıkıyor. 🙂

***

Uğur Mumcu yaşasaydı, (şimdi içeride olurdu mutlaka ama) gazetecilik ölmezdi…

***

Bazı politikacılar siyaseti ZIRVAdayken bırakmalı.

CHP’den seçilip Erdoğan’ın fotoğrafına selam durma noktasına gelmeden önce mesela.

***

MatruşKAKA gibi memleket…

Pislik içinden pislik çıkıyor.

***

Öcalan, Bahçeli’ye “Barış ve Demokrasi Kilimi“ hediye etti.

“Derin devletin derin pisliklerini” halının(kilimin) altına süpürelim diyedir…

***

Türkiye’de servet uçurumu: Yüzde 1 servetin yüzde 38’ini elinde tutuyor.

“Yap işlet devret”: Out

“Yut, içet, Servet”: In…

***

Türkiye’de gençler, işsizlik, eğitim sorunları ve belirsizlik nedeniyle geleceği yurt dışında arıyor.

İstikbal GÖÇlerdedir…

***

Ülke yarı açlık cezaevi.

Ömür boyu açlığa mahkum halkımız… Tencereler suskun, mideler kelepçeli!

***

Recep Nuri Güntekin adıyla bir roman yazılsa hemen bestseller olur kesin! Elinizi çabuk tutun, ilk siz olun…

***

İşsizlik Fonu’ndan yandaş şirketlere büyük kıyak! 70 milyarlık borç silindi.

Fona yeni isim önerisi: İş bitirici yandaşların “İşimiz İş” Fonu…

***

Dünya Trump’ın, Türkiye Erdoğan’ın iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. “Dudak payı” bile bırakmıyorlar, ağzımız yanıyor 😞

Ama dudaklarımızdaki özgürlük ve demokrasi marşını susturmaları imkansız!

