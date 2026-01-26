Yüksek Yerilim Hattı - 26 Ocak 2026

Neredeyse herkesin uyuşturucu testi pozitif çıkıyor. 🙂
***
Uğur Mumcu yaşasaydı, (şimdi içeride olurdu mutlaka ama) gazetecilik ölmezdi…
***
Bazı politikacılar siyaseti ZIRVAdayken bırakmalı.
CHP’den seçilip Erdoğan’ın fotoğrafına selam durma noktasına gelmeden önce mesela.
***
MatruşKAKA gibi memleket…
Pislik içinden pislik çıkıyor.
***
Öcalan, Bahçeli’ye “Barış ve Demokrasi Kilimi“ hediye etti.
“Derin devletin derin pisliklerini” halının(kilimin) altına süpürelim diyedir…
***
Türkiye’de servet uçurumu: Yüzde 1 servetin yüzde 38’ini elinde tutuyor.
“Yap işlet devret”: Out
“Yut, içet, Servet”: In…
***
Türkiye’de gençler, işsizlik, eğitim sorunları ve belirsizlik nedeniyle geleceği yurt dışında arıyor.
İstikbal GÖÇlerdedir…
***
Ülke yarı açlık cezaevi.
Ömür boyu açlığa mahkum halkımız… Tencereler suskun, mideler kelepçeli!
***
Recep Nuri Güntekin adıyla bir roman yazılsa hemen bestseller olur kesin! Elinizi çabuk tutun, ilk siz olun…
***
İşsizlik Fonu’ndan yandaş şirketlere büyük kıyak! 70 milyarlık borç silindi.
Fona yeni isim önerisi: İş bitirici yandaşların “İşimiz İş” Fonu…
***
Dünya Trump’ın, Türkiye Erdoğan’ın iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. “Dudak payı” bile bırakmıyorlar, ağzımız yanıyor 😞
Ama dudaklarımızdaki özgürlük ve demokrasi marşını susturmaları imkansız!