Yüksek Yerilim Hattı - 5 Ocak 2026

Trump: “Venezuela’yı biz yöneteceğiz.”
ABD, yer altında “demokrasi” buldu.
Trumpokrasi: Petrol ve madenin olduğu yerde yönetim ABD’ye geçer 🙂
***
2025’i değerlendirdim, beş para etmedi… Para pul oldu, insan paraya kul.
***
Kendimiz bile değiliz kendimizin kapsama alanında.
Yaşar gibi yapıyoruz sanal alem yalanında…
***
İnsanlık seviyesi de yabancı dil seviyesi gibi ölçülse ve geçemeyenlere “zorunlu insanlık dersleri” getirilseydi,
bazıları ömür boyu kursiyer kalırdı…
***
“Kral Çıplak 3 ½ : Abbas yolcu” vizyonda. Korkunun ecele faydası yok…
***
Eskiden yol su getirmek içindi, şimdi “birbirimizin kuyusunu kazma”yı İMECE usulü yapıyoruz :(
***
“Zikzaklı yolda zikzak yapan doğru gidiyor demektir” diyerek kendi rotandan şaşma! Yolunu başkalarının zikzakları belirlemesin!
***
Maduro artık MAĞDURo…
***
Sollayacaksanız sollayın artık.
Hatalı sollamaya bile razıyız. Yeterki şu iktidarı sollayın…
***
Amerikan bezinden elbise giyip kendini bulunmaz Hint kumaşı sanan politikacı dolu ortalık.
Bize Nazilli basması giyen, aynaya bakınca memleketi gören siyasetçi lazım.