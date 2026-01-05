Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yüksek Yerilim Hattı - 5 Ocak 2026

5.01.2026 04:00:00
Erdinç Utku
Yılın en iyi “yılın en iyileri ödül verme gerekçesi bulma” ödülünü yine biz almışız :)

 

Trump: “Venezuela’yı biz yöneteceğiz.”

ABD, yer altında “demokrasi” buldu.

Trumpokrasi: Petrol ve madenin olduğu yerde yönetim ABD’ye geçer 🙂

***

2025’i değerlendirdim, beş para etmedi… Para pul oldu, insan paraya kul.

***

Kendimiz bile değiliz kendimizin kapsama alanında.

Yaşar gibi yapıyoruz sanal alem yalanında…

***

İnsanlık seviyesi de yabancı dil seviyesi gibi ölçülse ve geçemeyenlere “zorunlu insanlık dersleri” getirilseydi,

bazıları ömür boyu kursiyer kalırdı…

***

“Kral Çıplak 3 ½ : Abbas yolcu” vizyonda. Korkunun ecele faydası yok…

***

Eskiden yol su getirmek içindi, şimdi “birbirimizin kuyusunu kazma”yı İMECE usulü yapıyoruz :(

***

“Zikzaklı yolda zikzak yapan doğru gidiyor demektir” diyerek kendi rotandan şaşma! Yolunu başkalarının zikzakları belirlemesin!

***

Maduro artık MAĞDURo…

***

Sollayacaksanız sollayın artık.

Hatalı sollamaya bile razıyız. Yeterki şu iktidarı sollayın…

***

Amerikan bezinden elbise giyip kendini bulunmaz Hint kumaşı sanan politikacı dolu ortalık.

Bize Nazilli basması giyen, aynaya bakınca memleketi gören siyasetçi lazım.

