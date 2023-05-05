Yurtdışı sandıklarında neler oluyor? Açılmamış oy pusulalarında skandal: AKP mührü çıktı
Seçimlere 9 gün kala Gazeteci Candaş Tolga Işık, Avustralya'da 14 Mayıs seçimleri için kurulan sandığa gönderilen 720'lik açılmamış oy pusulalarıyla ilgili bir skandalı gündeme getirdi. Işık'ın paylaştığı pusulada AKP mührü olduğu görüldü.
14 Mayıs seçimleri için yurtdışında oy verme işlemleri sürüyor.
Seçim güvenliği hakkında endişeler sürerken Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı. Işık, pusulanın fotoğrafını da paylaştı. Paylaşımda oy pusulasında AKP'nin mührünün vurulu olduğu görüldü.
Işık, "Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin. pic.twitter.com/3qQFI7fjkB— Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 5, 2023
CHP’nin Yurt Dışı biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yurt dışı seçimlerde, açılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü… Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız."
Yurt dışı seçimlerde, açılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü…#Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı.— CHP Yurt Dışı Örgütlenme (@ChpYurt) May 5, 2023
Tutanak tutuldu.
Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz.
Takipçisi olacağız.… pic.twitter.com/dzAJUsM3Ny
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