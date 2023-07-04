Yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ başvurusu yapan doktor sayısı ilk 6 ayda 1361 oldu: Hekim göçünde rekor

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı “iyi hal belgesi” başvuru sayısının 2023’ün ilk 6 ayında 1361 olduğunu açıkladı. 2022 yılının ilk 6 ayında ise yurtdışına gitmek için 1171 sağlık çalışanı iyi hal belgesi almak için başvuruda bulunmuştu. TTB’nin aktardığı verilerine göre 2023 yılının haziran ayında ise 242 sağlık çalışanı yurtdışına gidebilmek için başvuru yaptı. Söz konusu verileri Cumhuriyet’e değerlendiren TTB Genel Sekteri Vedat Bulut, “2012’nin ilk 6 ayında yalnızca 20 sağlık çalışanı bu belgeyi alabilmek için başvururken bu sayı yıllara oranla giderek artmış. Geçen yıla baktığımızda da 2022’nin ilk 6 ayında 1171 başvuru yapılmışken bu yıl 1361 başvuru yapılmış. Söz konusu veriler yeni mezunları henüz kapsamıyor. Onların başvurusu da dahil olunca bu sayı daha da yükselecek” dedi.

‘3 BİNİ BULABİLİR’

2022 yılında yurtdışına gidebilmek için toplam 2685 sağlık çalışanının iyi hal belgesi almak için başvuru yaptığını hatırlatan Bulut, “Bu gidişle 2023 yılında 3 binden fazla sağlık çalışanı yurtdışına gidecek” dedi. Sağlık emekçilerinin yurtdışına gitme nedenleri hakkında da açıklamalarda bulunan Bulut, “Sağlıkçılar arasında anket yaptığımızda genç ve yeni mezun doktorların yurtdışına gitmek istemelerinin en büyük nedenlerinden biri sağlıkta şiddet. Yaş oranı arttıkça ekonomik kaygılar öne çıkıyor” diye konuştu.

Sağlık emekçilerinin başka ülkelere göç etmesinin Türkiye’deki sağlık sistemi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten Bulut, “Sağlıkta göç verilerine baktığımızda yılda 20 tıp fakültesinin toplam mezunu kadar doktor göçü yaşanıyor. Sağlıkta nitelikli işgücünü kaybediyoruz. İlerleyen yıllarda randevu bulmakta daha zor zamanlar yaşayabiliriz. Sağlık emekçilerinin yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atılmazsa 5-10 yıl sonra bu nedenlerden dolayı toplum sağlığı da olumsuz etkilenecek” ifadelerini kullandı.