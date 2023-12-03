Yurttaşlardan AKP'ye 'anahtarlı' tepki

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:03

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yurttaşların adalet arayışı sürüyor. Binalarının gelişigüzel şekilde incelenip raporlandığını ve imar kararlarının şaibeli olduğunu öne süren yurttaşlar, dün Kahramanmaraş AKP İl Başkanlığı önünde anahtar bırakma eylemi yaptı. AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ve AKP İl Başkanlığı’nı istifaya davet etti.

Yurttaşlar eylemde “Evlerin yeniden kontrollerine başlanmasını ve kontrollerin de TMMOB odalarınca yapılmasını” talep etti. Gazetemize konuşan Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu kurucusu Mehmet Yastı, “Yaşam alanları ‘Uygun Olmayan Alan’ diye tabir edilen ve tek bir kişinin yapmış olduğu kesinliği kanıtlanmayan ve yerbilimciler tarafından saçma bulunan bir raporla hayalet şehre dönüştürülmüştür” dedi.

‘BU NASIL MANTIK’

İmara açılan ve kapatılan alanların tartışmalı olduğuna dikkat çeken Yastı, “Yıkım yaşanan Azerbaycan, Yeni Hükümet, Trabzon, Zübeyde Hanım caddeleri imara açılırken depremden hiç etkilenmeyen Boğaziçi ve Üngüt Mahallesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi civarı imara kapatılıyor. Bu nasıl bir mantık” diye konuştu.

Yastı sözlerini şöyle tamamladı: “Doğru dürüst incelenmeden rapor hazırlanan evlerimizi yıkmak isteyenlere tepkimizi ‘anahtarlarını getirdik, buyurun alın’ diyerek gösterdik.”

‘YIKMAYIN, GÜÇLENDİRİN’

Kahramanmaraş Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran hasar tespitlerinin çok hızlı ve yetkin olmayan personelle yapıldığını ve itiraz sürelerinin kısa tutulmasından ötürü yurttaşların mağdur olduğunu belirtti. Kentin mikro bölgelemede esas alınan haritasına ilişkin de ayrıntılı saha çalışması yapılmadığına dikkat çeken Dalkıran, “2011 MTA haritasının doğrudan kabul edilmesiyle sahada hiç hasar belirtisi olmayan birçok bölgenin ‘Uygun Olmayan Alan’ ilan edilmesi de başka bir mağduriyet yaratmıştır” dedi. Dalkıran ayrıca Kahramanmaraş İMO’nun en başından beri savunduğu “yıkmayın, güçlendirin” çağrısını yineledi.





