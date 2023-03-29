Yüzde 10’luk sapma oldu: Minare evin üzerine devrildi!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:37

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:37

Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Malazgirt Camii’nin 2 minaresi, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

SOKAĞA DÜŞMESİ PLANLANIYORDU

Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Firma, minareyi devirme yöntemi ile yıkmak istedi. Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı.

Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi. Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10’luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü.

EVİN OTURMA ODASI PARÇALANDI

Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısı ve duvarı parçaladı. Mahalle sakinleri minarenin tek parça halinde, bu yöntem ile yıkılmasına tepki gösterdi.

Yurttaşlar minarenin üst kısmından başlayarak parça parça yıkılması gerektiğini ve diğer minarenin aynı yöntem ile yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahalle sakinleri diğer evlerin zarar görmesinden endişe ediyor.

"İKİNCİSİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Depremde hasar gören Malazgirt Camii’nin minarelerinin yıkılması gerektiğini, ancak bu yöntemle yıkmanın yurttaşları tedirgin ettiğini belirten Malazgirt Mahalle Muhtarı Şeyho Yılmaz, “Depremde zarar gören 2 minaremizin bir tanesini düşürdüler. Düşünce eve de zarar verdi. İkincisini bu şekilde düşürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaş mağdur olmasın. Minareyi iki parça halinde yıksınlar” dedi.