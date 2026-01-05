Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 15:01:00
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyet ile CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Özdağ, "İktidarın muhalefet partilerine uyguladığı düşman ceza hukuku uygulamaları ve ülke siyaseti hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdap, partisinin Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Başdanışmanları ve İstanbul İl Teşkilatı ile Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin X hesabından paylaşım yapan Özdağ, "İktidarın muhalefet partilerine uyguladığı düşman ceza hukuku uygulamaları ve ülke siyaseti hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperlikleri için Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Sinem Dedetaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İkili birbirine hediye takdiminde bulundu.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

