Zam beklentisi akışı durdurdu, hastalar en basit ağrı kesiciye bile ulaşamıyor: 300’den fazla ilaç yok

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) hazırladığı 2024 raporuna göre, Türkiye kişi başına sağlık harcamasında OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer alıyor.

Ocak 2025 itibarıyla üretici fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 52’yi aştı. Bu artış, temel eczacılık ürünlerinin maliyetini doğrudan etkiliyor.

Eczacılar özellikle kronik rahatsızlığa sahip hastalar için kaygılandıklarını belirtiyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Murat Tülü, Türkiye’de şu anda ciddi bir ilaç erişim sorunu yaşandığını ifade ederek “Yaklaşık bir yıldır ilaç fiyatlarına zam yapılmadı ve ilaç fiyatlarını belirleyen ‘ilaç fiyat kararnamesi’ndeki Avro kuru hâlâ 21.67 TL seviyesinde sabitken reel kur 49 TL’ye dayanmış durumda. Bu kur makası nedeniyle ilaç sanayisi uzun süredir bir güncelleme talep ediyor ve yüzde 25’e varan bir artışın gündemde olduğu konuşuluyor” dedi.

Zam beklentisiyle firmaların geçmiş dönemlerde olduğu gibi eczanelere ve depolara ilaç akışını durdurduklarını söyleyen Tülü, “Özellikle yurtdışına bağımlı olduğumuz başta ithal menşeli kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, göz damlaları, bağışıklık sistemini baskılayan immünolojik ilaçlar, nanoteknolojik ve akıllı ilaçlar şu anda büyük ölçüde bulunamıyor” diye konuştu.

Bazı basit ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerin dahi “yok” listesinde olduğuna dikkat çeken Tülü, “Şu anda 300’ün üzerinde ilaç piyasada bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

Hastaların ilacını bulmak için eczane eczane gezmek zorunda kaldığını belirten Tülü, “Sorunun temelinde Türkiye’nin ilaçta yüksek düzeyde dışa bağımlı olması yatıyor” dedi.