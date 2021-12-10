Zammı ' büyük indirim' diye veren Sabah'a sert tepki: Büyük utanmazlık!

10 Aralık 2021 Cuma, 15:08

Sabah gazetesi, MTV'ye yapılan yüzde 25'lik zammı, 'büyük indirim' diyerek haberleştirdi. Sürmanşetten verilen haberde, "TMV'de büyük indirim. Hangi araç için kaç lira vergi ödenecek" ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın bu haberinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Serkan Topal, "Büyük indirim değil, büyük utanmazlık! MTV’ye gelen yüzde 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… Ayıp!" dedi.