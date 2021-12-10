Zammı ' büyük indirim' diye veren Sabah'a sert tepki: Büyük utanmazlık!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılan yüzde 25'lik zammı, "MTV'de büyük indirim" diyerek duyurdu. CHP Hatay Milletvekili Serkat Topal'dan Sabah'a tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 15:08
Zammı ' büyük indirim' diye veren Sabah'a sert tepki: Büyük utanmazlık!
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Sabah gazetesi, MTV'ye yapılan yüzde 25'lik zammı, 'büyük indirim' diyerek haberleştirdi. Sürmanşetten verilen haberde, "TMV'de büyük indirim. Hangi araç için kaç lira vergi ödenecek" ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın bu haberinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Serkan Topal, "Büyük indirim değil, büyük utanmazlık! MTV’ye gelen yüzde 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… Ayıp!" dedi.


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