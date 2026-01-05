Zeytinburnu'nda 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokakta dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

Bir süre sonra taraflardan biri yanında bulunan bıçakla kavga ettiği kişiyi baldırından bıçakladı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan kişi yere yığıldı. Kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi oay yerinde yaptı.Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçakla yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kavgaya karışanları yakalamasına ilişkin çalışmalar sürüyor.