Zeytinburnu'nda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 08.09 sıralarında 84/C Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi işten çıkıp eve gittiği sırada evine yakın bir noktada daha önceden husumetli olduğu iddia edilen şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Çiftçi'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

"NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle birşey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.