Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü bina çökmesi davasında karar
Zeyinburnu'nda 2017 yılında 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu etrafa saçılan moloz yığınlarından dolayı 2 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkeme, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların beraatine hükmetti
Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sitenin yönetim kurulu üyesi 3 sanığın beraatine karar verildi.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Ahmet Gazi S, o dönemde yönetici olmadığını belirterek, beraatini istedi. Sanık İbrahim Y. de, görevlerini yapıp binayı boşalttıklarını belirterek, binanın yıkıldığı tarihte yönetici olmadığını söyledi.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y'nin üzerlerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Ocak 2017'de Zeytinburnu'nda 10 katlı bir binanın yıkıldığı, yıkılma sonucunda etrafa beton parçaları, taş, moloz yayılması nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
Alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, sitenin yönetim kurulu üyeleri olan Ahmet Gazi S, İbrahim Y. ve Fuat Y hakkında, bina tahliye edildikten sonra yıkım işini geciktirme suretiyle çökmeye sebep oldukları gerekçesiyle kusur izafe edildiği kaydedilmişti.
İddianamede, sanıkların 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
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