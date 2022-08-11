Ortak açıklama: Bütün kötülüklerin anası "alkol"

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:28

Bu yıl 17-21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye ilçesine alındı. Zeytinli Rock Festivali'nin sosyal medya hesaplarından Ocak 2022'de yapılan açıklamada, Burhaniye Belediyesi ile 10 yıllık anlaşma yapıldığı ve biletlerin satışa çıktığı belirtildi. Orjan ve Denetko sahil siteleri arasındaki belediyeye ait boş arazide yapılması planlanan festival için organizasyon firması tarafından dozerlerle bir süre önce çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, festivale Burhaniye Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Festival organizasyonu için ortak açıklamada bulunan grup festivalde alkol tüketildiğine dikkat çekerken Burhaniye Belediyesi'nin, içki içilmesine izin verilmeyecek alkolsüz bir etkinlik düzenlenmek için meclis toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi.

İÇKİ İÇİLMEYEN ALTERNATİF ETKİNLİK İSTENİYOR: BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI ALKOL



Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.

Bilet satışları internet üzerinden devam ederken, festivalin yapılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Burhaniye Belediyesi'nin, içki içilmesine izin verilmeyecek alternatif etkinlik düzenlenmesi için meclis toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi.

FESTİVALİ KİMLER İSTEMİYOR?



İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi, Eğitim Bir Sen Burhaniye Şubesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Burhaniye Şubesi Diyanet Sen Burhaniye Şubesi ve Türk Kızılay Burhaniye Şubesi, ortak basın açıklamasıyla Zeytinli Rock Festivali'nin yapılmasına karşı olduklarını duyurdu. Açıklamada, "Bu yıl düzenlenecek olan güzel beldemizi çekirge sürüsü girmiş gibi darmadağın edecek ve ekonomik getirisi olacakmış yanlış algısı ile sözde 'gençlerin özgürlüğü' adı altında bütün kötülüklerin anası alkolün su gibi içildiği, her ne kadar festival alanına girişlerde aramaların sıkı yapıldığını bilsek de arama öncesi cadde ve sokaklarda envaiçeşit uyuşturucu-uyarıcı maddelerin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan festival alanı ve Burhaniye cadde-sokaklarında hiç örf adetle uyuşmayan milli duygu ve geleneklerimizde olmayan fuhşu alenileştiren, esnafa da belirgin bir getirisinin olmadığını düşündüğümüz 'Zeytinli Rock Festivali’nin beldemizde, ilçemizde, ilimizde yapılmasını istemiyoruz" denildi.





FESTİVALİN TARİHÇESİ

İlk olarak Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinde, 2005 yılında düzenlenmeye başlanan Zeytinli Rock Festivali, 4 yıl sürdü. Festivalde çıkan olaylar ve sonrasında organizasyon firmasıyla yaşanan anlaşmazlıklar üzerine festival, bir daha Edremit'te yapılmadı. Daha sonra festival, 2 yıl peş peşe "Rock Tatili" adı altında Foça'da düzenlendi ardından 4 yıl festivale ara verildi. Rock müzik şarkıcısı Umut Kuzey'in 2014 yılında devreye girmesiyle festival, yeniden Edremit'te düzenlenmeye başlandı. Bir sonraki yıl festivalin 3 gün olan süresi 4 yıla çıkarılıp, ilk kez iki sahne birden kuruldu. Sonraki yıllarda 5 gün devam eden Zeytinli Rock Festivali'ne, 2019 yılında Edremit Kaymakamlığı tarafından önce izin verilmedi ancak yapılan görüşmeler sonrası sorun giderildi. 2020 yılına gelindiğinde ise festival için gerekli planlamalar yapıldı ancak pandemi nedeniyle yapılamadı.