Zeytinlikler için verilen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

24 Mart 2022 Perşembe, 11:25

CHP Grubu adına verilen araştırma önergesi üzerine konuşan Muğla Milletvekili Mürsel Alban, elinde Milas Akbelen Ormanlarından getirdiği zeytin dalıyla kürsüye çıktı. “Yönetmeliğin değişimini Türkiye’nin kanını emen ünlü beşli çete istedi, AKP yaptı” diyen Alban, “adrese teslim yönetmelik” çıkarıldığını öne sürdü.

“YA ÖZÜNÜZ YA SÖZÜNÜZ”

“Enerji uğruna bu toprakların en kadim miraslarından birinin gözden çıkarılması zeytinciliğe ve ona emek veren çiftçiye ihanettir” diyen Alban, “Elektrik üretmek için ülkede her yer bitti, bir tek zeytin sahaları mı kaldı? Bütün dünya kömürden elektrik üretimini terk ediyor. Yenilenebilir enerjiye geçiyor. Fakat siz hala geçen çağdan kalmış yöntemlerle, zeytin ağaçlarını kesip, kömür ocakları açmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Zeytinlik sahalarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğin çıktığı gün Bodrum’dan bir çiftçinin yazdığı şiiri kürsüden okuyan Alban, şiirde geçen “Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı, Bir şey söyleyeceğim ama çok acı, ya özün ya sözün yalancı, Toprağımdan köyümden beni ayırma” sözleri muhalefet sıraları tarafından uzun süre alkışlandı.

Bodrum’lu zeytin üreticisi tarafından yazılan ve CHP’li Alban’ın kürsüden okuduğu şiir şöyle:

BEN BİR ZEYTİN AĞACIYIM

Kazma ile kürek ile dibimi deşele

Hayat bulurum kıyıda köşede

Çiçeğime bak kalbini neşele

Toprağımdan köyümden beni ayırma

**

Ben memnunum toprağımdan taşımdan

Eğilde zeytin topla dalımdan başımdan

En çok onlar anlar benim halımdan

Toprağımdan köyümden beni ayırma

**

Beşikler bağlandı dalıma çocuklar sallandı

Zeytinimle yağımla sofralar donandı

Sökeceklermiş beni duydum içim yandı

Toprağımdan Köyümden beni ayırma

**

Yaprağımdan çay demle otur da iç

Dinlen gölgemde ekin çayır biç

Vicdan yok mu sende hiç

Toprağımdan köyümden beni ayırma

**

Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı

Bir şey söyleyeceğim ama çok acı

Ya özün yalancı ya sözün yalancı

Toprağımdan köyümden beni ayırma

**

Asırlarca ürün alırsın benden

Hiç dinlemedin mi dedenden

Dönüşüm olmaz gidersem elden

Toprağımdan köyümden beni ayırma