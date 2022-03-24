Zeytinlikler için verilen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi
Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan yönetmelik tartışılmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin 'tehdit altında bulunan zeytin sahaları ve zeytin üreticisinin sorunlarının araştırılması' talebiyle verdiği önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.
CHP Grubu adına verilen araştırma önergesi üzerine konuşan Muğla Milletvekili Mürsel Alban, elinde Milas Akbelen Ormanlarından getirdiği zeytin dalıyla kürsüye çıktı. “Yönetmeliğin değişimini Türkiye’nin kanını emen ünlü beşli çete istedi, AKP yaptı” diyen Alban, “adrese teslim yönetmelik” çıkarıldığını öne sürdü.
“YA ÖZÜNÜZ YA SÖZÜNÜZ”
“Enerji uğruna bu toprakların en kadim miraslarından birinin gözden çıkarılması zeytinciliğe ve ona emek veren çiftçiye ihanettir” diyen Alban, “Elektrik üretmek için ülkede her yer bitti, bir tek zeytin sahaları mı kaldı? Bütün dünya kömürden elektrik üretimini terk ediyor. Yenilenebilir enerjiye geçiyor. Fakat siz hala geçen çağdan kalmış yöntemlerle, zeytin ağaçlarını kesip, kömür ocakları açmaya çalışıyorsunuz” dedi.
Zeytinlik sahalarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğin çıktığı gün Bodrum’dan bir çiftçinin yazdığı şiiri kürsüden okuyan Alban, şiirde geçen “Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı, Bir şey söyleyeceğim ama çok acı, ya özün ya sözün yalancı, Toprağımdan köyümden beni ayırma” sözleri muhalefet sıraları tarafından uzun süre alkışlandı.
Bodrum’lu zeytin üreticisi tarafından yazılan ve CHP’li Alban’ın kürsüden okuduğu şiir şöyle:
BEN BİR ZEYTİN AĞACIYIM
Kazma ile kürek ile dibimi deşele
Hayat bulurum kıyıda köşede
Çiçeğime bak kalbini neşele
Toprağımdan köyümden beni ayırma
**
Ben memnunum toprağımdan taşımdan
Eğilde zeytin topla dalımdan başımdan
En çok onlar anlar benim halımdan
Toprağımdan köyümden beni ayırma
**
Beşikler bağlandı dalıma çocuklar sallandı
Zeytinimle yağımla sofralar donandı
Sökeceklermiş beni duydum içim yandı
Toprağımdan Köyümden beni ayırma
**
Yaprağımdan çay demle otur da iç
Dinlen gölgemde ekin çayır biç
Vicdan yok mu sende hiç
Toprağımdan köyümden beni ayırma
**
Hani barışın simgesiydi zeytin ağacı
Bir şey söyleyeceğim ama çok acı
Ya özün yalancı ya sözün yalancı
Toprağımdan köyümden beni ayırma
**
Asırlarca ürün alırsın benden
Hiç dinlemedin mi dedenden
Dönüşüm olmaz gidersem elden
Toprağımdan köyümden beni ayırma
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