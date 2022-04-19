Ziraat Bankası taşınıyor: Personel İstanbul'a gitmek istemiyor

19 Nisan 2022 Salı, 14:40

Ankara’daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü haziran ayından itibaren İstanbul Ataşehir'deki Finans Merkezi’ne taşınacak. Birçok banka çalışanının Ankara'dan ayrılmak istememesi gündem oldu. İstanbul'a gitmeyi reddeden çalışanların çeşitli şubelere dağıtılacağı veya iş akitlerinin feshedileceği iddiası da tepkilere neden oldu.

GİTMEK İSTEMEYEN BAŞKA YERLERE DAĞITILACAK

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yönetiminin bin 200 personelin Ankara'dan İstanbul'a nakledilmesi konusunda baskı uyguladığını belirten çalışanlar, “İstanbul'a gitmeyi kabul etmeyen personele, Ankara'da istihdam edilmeyecekleri ve yurdun çeşitli yerlerine dağıtılacakları söylendi. Yıllardır Ankara'da yaşayan ve bir düzen kuran bin 200 personelden gerekirse eşlerini ve çocuklarını geride bırakmaları da isteniyor” dediler.

"İSTANBUL’DA AYNI ÜCRETLE ÇALIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ziraat çalışanları, “Eşi Ankara'da çalışan, çocukları Ankara'da okuyan personel İstanbul'a tek başına yeni bir hayat kurmaya zorlanıyor. Ankara'ya göre çok daha pahalı olan bu şehirde yeni bir kiralık ev tutmak ve aynı ücretle çalışmak mümkün değil. Aile birlikteliği bozulsa bile çalışanlar, Ankara'dan ayrılmaya zorlanıyor. Israr eden olursa iş akdinin feshinin bile söz konusu olacağı ima edildi. Hukuksal sorun çıkmaması için yazılı hiçbir bilgilendirme de yapılmıyor” dediler.

2 BİN 500-3 BİN TL YARDIM

Ziraat Bankası yönetimi ise Ankara'dan İstanbul'a nakledilecek personele iki yıl boyunca, ayda 2 bin 500 ila 3 bin lira destek yardımı yapılacağını bildirdi. Bu arada İstanbul'daki Finans Merkezi'nde yaşanacak yoğunluk da personeli düşündürüyor. Yapılan simülasyona göre binanın acil durumda tahliyesi 45 dakika sürüyor. Personel için tahsis edilecek servis araçlarının kompleksin içinden hareketi için de ilk araç ile son araç arasında 2 saat 45 dakikalık zaman geçtiği belirlendi.