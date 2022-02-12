Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden 'enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti' iddiası

12 Şubat 2022 Cumartesi, 13:12

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, Twitter'daki hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Babuşcu, "Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini" öne sürdü.

"Ekonomik krizin ilk büyük patlaması" ifadelerini kullanan Babuşcu enerji şirketinin, 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunduğunu iddia etti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:

Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti. 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunmakta. Birlikte iş yaptığı 150 firma ile borç 2 milyar TL'yi aşmakta.



"EKONOMİK KRİZİN İLK BÜYÜK PATLAMASI" — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) February 12, 2022



