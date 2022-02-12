Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden 'enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti' iddiası

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, "Ankara'daki 'en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini" öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 13:12
Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden 'enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti' iddiası
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Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, Twitter'daki hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Babuşcu, "Ankara'daki en büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini" öne sürdü.

"Ekonomik krizin ilk büyük patlaması" ifadelerini kullanan Babuşcu enerji şirketinin, 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunduğunu iddia etti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Babuşcu'nun paylaşımı şu şekilde:



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