Zonguldak konseri iptal edilmişti... Edip Akbayram Edirne'de sahne alacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın daveti üzerine Edip Akbayram, yarın akşam Edirne’de sevenleriyle buluşacak. Akbayram'ın yarın Zonguldak’ta vereceği konser Zonguldak Valiliği tarafından Bartın'da 14 Ekim’de yaşanan maden faciası gerekçesiyle iptal edilmişti.

ANKA
28 Ekim 2022 Cuma, 15:33
Zonguldak konseri iptal edilmişti... Edip Akbayram Edirne'de sahne alacak
Abone Ol google-news

Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Konseri', Zonguldak Valiliği tarafından Bartın'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akbayram ile görüştüklerini ve kendisinin yarın  akşam Saraçlar Caddesi’nde saat 21:00’da sevenleriyle buluşacağını açıkladı.

"EDİP ABİYLE DE GÖRÜŞTÜM" DİYEREK DUYURDU

Gürkan bugün şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet sanatçısı Edip Akbayram yarın akşam Saraçlar Caddemizde saat 21’de Edirnelilerle buluşacak. Biliyorsunuz, Edip Akbayram’ın Zonguldak’taki konseri Zonguldak Valiliği tarafından Amasra’daki maden faciası nedeniyle iptal edilmişti. Sayın Valimizle de görüştük, burada bir problem yok. ‘Memnuniyetle’ dedi. Edip abiyle de görüştüm. ‘Mutlu olacağını’ söyledi. Cumhuriyet’in 99’uncu yılında Edip Akbayram sevenleriyle Edirnelilerle buluşacak. Tabii biliyoruz, önceki konserlerinde olduğu gibi Saraçlar Caddesi tıklım tıklım dolacak ve Cumhuriyetimizin 99’ncu yılını bu güzel konserle hep beraber kutlayacağız."


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan EDirne belediye Edip Akbayram konser

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler