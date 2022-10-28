Zonguldak konseri iptal edilmişti... Edip Akbayram Edirne'de sahne alacak
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın daveti üzerine Edip Akbayram, yarın akşam Edirne’de sevenleriyle buluşacak. Akbayram'ın yarın Zonguldak’ta vereceği konser Zonguldak Valiliği tarafından Bartın'da 14 Ekim’de yaşanan maden faciası gerekçesiyle iptal edilmişti.
Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Konseri', Zonguldak Valiliği tarafından Bartın'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akbayram ile görüştüklerini ve kendisinin yarın akşam Saraçlar Caddesi’nde saat 21:00’da sevenleriyle buluşacağını açıkladı.
"EDİP ABİYLE DE GÖRÜŞTÜM" DİYEREK DUYURDU
Gürkan bugün şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyet sanatçısı Edip Akbayram yarın akşam Saraçlar Caddemizde saat 21’de Edirnelilerle buluşacak. Biliyorsunuz, Edip Akbayram’ın Zonguldak’taki konseri Zonguldak Valiliği tarafından Amasra’daki maden faciası nedeniyle iptal edilmişti. Sayın Valimizle de görüştük, burada bir problem yok. ‘Memnuniyetle’ dedi. Edip abiyle de görüştüm. ‘Mutlu olacağını’ söyledi. Cumhuriyet’in 99’uncu yılında Edip Akbayram sevenleriyle Edirnelilerle buluşacak. Tabii biliyoruz, önceki konserlerinde olduğu gibi Saraçlar Caddesi tıklım tıklım dolacak ve Cumhuriyetimizin 99’ncu yılını bu güzel konserle hep beraber kutlayacağız."
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- O liste nasıl hazırlanıyor
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!