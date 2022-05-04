Zonguldak'ta 25 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi: Ağaçta asılı olarak bulundu

Zonguldak’ta ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek ormanda ağaca asılı bulundu.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:37
Zonguldak'ta 25 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi: Ağaçta asılı olarak bulundu
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Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çetin Sokak üzerindeki ormanda ağaca asılı kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağaca asılı halde bulunan ve isminin Hüseyin Seyrek olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Cezaevinden bir süre önce çıkan oğlunun cesedini gören babası fenalaşınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seyrek için ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Seyrek’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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