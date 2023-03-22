Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
Bu kış 1 Aralık 2022'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Cumartesi günü sona erecek.
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