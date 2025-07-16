Acemi Golfçü (The Phantom Of The Open) filminin konusu ne? Acemi Golfçü filminin oyuncuları kim?

Acemi Golfçü filminin yönetmen koltuğunda Craig Roberts oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Farnaby üstleniyor. Peki, Acemi Golfçü filminin konusu ne? Acemi Golfçü filminin oyuncuları kim?

ACEMİ GOLFÇÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

1929 yılında doğan ve 2007'de hayatını kaybeden efsanevi golfçü Maurice Flitcroft'un yaşamı. Maurice Flitcroft, hayallerinin peşinden koşan, amansız bir optimist olarak tanınıyor. Flitcroft, Britanya Açık Golf Turnuvası ile bu dünyaya giriş yapmıştı. Ancak başarısıyla değil, başarısızlığıyla tarihe adını kazıtmıştı. Çünkü gelmiş geçmiş en kötü girişlerden birini yapmıştı. Böylece bir halk kahramanına dönüştü.

ACEMİ GOLFÇÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Rylance

Sally Hawkins

Rhys Ifans

Nigel Betts

Jake Davies

Jonah Lees

Christian Lees

Mark Lewis Jones

Johann Myers

Ash Tandon

ACEMİ GOLFÇÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acemi Golfçü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.