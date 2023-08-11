Always Amore filminin konusu ne? Always Amore filminin oyuncuları kim?

Always Amore filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Always Amore filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Always Amore filminin konusu ne? Always Amore filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:28
Always Amore filminin konusu ne? Always Amore filminin oyuncuları kim?
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Always Amore filminin yönetmen koltuğunda Kevin Fair oturuyor. Senaristliğini Julie Sherman Wolfe üstleniyor. Peki, Always Amore filminin konusu ne? Always Amore filminin oyuncuları kim? 

ALWAYS AMORE FİLMİNİN KONUSU NE?

Always Amore, Elizabeth'in ölen kocasının İtalyan restoranını ayakta tutması için verdiği çabayı anlatıyor. Elizabeth profesyonel bir restoran danışmanı olan Ben ile çalışmak zorunda kalır. Elizabeth zamanla her değişimin kötü olmadığını ve hatta kalbini yeni bir aşka açabileceğini fark eder.

ALWAYS AMORE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Autumn Reeser

Tyler Hynes

Matthew Del Bel Belluz

Rachelle Goulding

Patty McCormack

Lisa Marie DiGiacinto

Peter Bryant

Francisca Dennis

Latonya Williams

Seth Ranaweera

Miranda Edwards

Kurt Long

Jovanna Burke

Eli Gabay

Scott Mendonca

Edmond Wong

Lyndsey Gavin

ALWAYS AMORE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Always Amore filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


Always Amore Film konusu nedir?

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