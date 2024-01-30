Aşka olan inancımızı kaybettirmişlerdi! Dizi tarihin en üzücü ayrılıkları
Televizyon ekranlarında izlediğimiz romantik hikayeler, zaman zaman içinde barındırdıkları acı veda sahneleriyle bizi etkileyen anılar bırakırlar. İşte, dizi tarihin en üzücü ayrılıkları...
Bazı ayrılıklar sadece birer diziden ibaret değildir, adeta duygusal bir depreme dönüşerek izleyiciyi derinden etkiler. Dizi tarihinde, karakterler arasındaki çarpıcı ve dokunaklı ayrılıklar, izleyenleri hüzne boğmuş, göz yaşlarına boğmuş ve hatta aşka olan inancı sarsmıştır.
Friends - Ross ve Rachel:
Ross ve Rachel'ın "We were on a break!" tartışmaları, izleyicilere hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. Ancak ikinci sezonun sonunda yaşanan ayrılık, dizi tarihinde unutulmaz anlar arasında yer alıyor.
Better Call Saul - Kim ve Jimmy
Karakterler yan yanayken dünyanın en mutlu insanları olsalar da çevreleri için son derece tehlikeli bir hale geliyorlar. Böylece kendi geçmişlerinden ve kimliklerinde dahi vazgeçip hayatın farklı noktalarına savrulmak zorunda kalıyorlar.
Fleabag - Fleabag ve Rahip
En yakın arkadaşının ölümüne sebep olan ve kendisini affedemeyen Fleabag'in yaşamı, ismi belirsiz the Priest (Rahip) ile tanışmasıyla değişiyor. İkilinin birbirlerine aşık olması ise diziyi farklı bir boyuta çıkarıyor. Ancak Fleabag ile the Priest aşkı mutlu sonla bitmiyor.
How I Met Your Mother - Robin ve Barney
Robin ve Barney’nin birbirlerine aşık olması How I Met Your Mother izleyicileri için çok düşük bir olasılıktı. Ancak tam tersi oldu, bu zıt karaketerler büyük bir aşk yaşadı. Maalesefki pek çok aşk hikayesinde olduğu gibi işler Robin ve Barney için de iyi gitmedi
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