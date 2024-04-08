Bayram tatilini evde geçireceklere film tavsiyeleri

Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:53

Güncelleme: 08.04.2024 - 18:53

Bayram haftasını evde geçiren tüm sinemaseverlerin beğenerek izleyebileceği yapımlar...

1. Hayatım Yalan – Just Go With It (2011)

Danny McGabe, bir plastik cerrahı uzmanıdır. Danny, kadınları tavlamak için evli ama mutsuz olduğu yalanını söyler. Ancak hayatının aşkı olduğunu düşündüğü genç ve güzel bir kadın olan Palmer ile karşılaşınca çapkınlıklarla dolu eski hayatını bir kenara bırakır. Ancak Danny, kadınları tavlamak için kullandığı alyansı cebinde unutup Palmer’a yakalanınca alyansın boşanmış olduğu eski eşinden kaldığını söyler. Bunun üzerine yalanını destekleyecek birine ihtiyaç duyar. Danny’ye onun için çalışan Katherine yardım eder. Ancak bu yalan oldukça ilginç bir hal alacaktır.

2. Ye Dua Et Sev – Eat Pray Love (2010)

Elizabeth Gilbert’ın aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan yapım, zor ve sancılı bir boşanma yaşayan bir kadının kendini bulmak amacıyla İtalya ve Hindistan gibi birçok farklı ülkeye gitmesini ve bu gezi sırasında yakışıklı bir erkeğe aşık olmasını konu alıyor.

3. Zincirsiz / Django Unchained (2012)

Amerikan İç Savaşı’ndan iki yıl önce, bir köle olan Django (Jamie Foxx), acımasız Brittle kardeşleri yakalama görevinde, kendisini Dr. King Schultz (Christoph Waltz) adlı alışılmışın dışında bir Alman ödül avcısına eşlik ederken bulur. Görevleri başarılı olan Schultz, Django’yu serbest bırakır ve birlikte çalışarak Güney’in en çok aranan suçlularını avlarlar. Yolculukları onları, Django’nun uzun zamandır kayıp olan karısının (Kerry Washington) hala bir köle olduğu karanlık Calvin Candie’nin (Leonardo DiCaprio) kötü şöhretli çiftliğine götürür.

4. Çılgın Cenaze / Death at a Funeral (2010)

Aaron, tüm ailenin ve tüm aile dostlarının katılacağı babasının cenazesi için hazırlanmaktadır. Türlü aksiliklerle ilerleyen cenaze töreni, Aaron’ın hayatının en kötü gününe dönüşmeye başlar. Kardeş rekabeti, birbirinden ilginç aile üyeleri ve törendeki aksilikler sırasında birdenbire ortaya çıkan küçük bir yabancı, büyük bir sır taşıdığını söyler ve Aaron’ı merhum babasının tabutunun kapağını açmakla tehdit eder. Ölen babalarının cenazesi için toplanan aile, şimdi hiç bilmedikleri bir aile sırrı ile yüz yüze kalacaklardır.

5. Peki Şimdi Nereye (2011)

Her tarafı mayınlarla çevrili, çatışmalarla kırılmış bir toplumda yaşayan bir grup kadın, onlara dayatılan din ve mezhep ayrımlarını reddeder. Buradaki Hristiyan ve Müslüman kadınlar, birbirleriyle iletişim kurmalarını engellemeye çalışanlara inat, bir arada mutluluk içinde yaşar