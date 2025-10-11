Ben Leman dizisi 2. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ben Leman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin konusu ne?

BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem’le Güzelkoy’a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman’ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman’ın oyununun içinde bulurlar kendilerini.

Sadece onlar değil ama…Çocukları da Leman’ın gizli ajandasındadır. Hem de ilk sırada. Çocukların da tıpkı anneleri ve babaları gibi yeni bir trajediye imza atmalarının an meselesi olduğunun farkındadır ve Soyluhan kolejinde yerini alır. Büyük bir savaşa hazırdır artık Leman.

Kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı… Yani Demir’i.

Gizem, kaos, ters köşe, ihanet, suç ve aşk sarmalında oyununu başlatır. Güzelkoy bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır…

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Şahika, Mine ve Suzi, yıllar önce ortadan kaldırdıklarını düşündükleri kırmızı kartların ortaya çıkmasıyla sarsılsalar da göndereni bulurlar. Ama buldukları kişi Leman değildir. Kadınlar konuyu kapattıklarını düşünürken Leman daha büyük bir planın peşindedir. Üç kadını kendi dostluklarıyla vurmaktır hedefi. İlk kurbanını seçer… Şahika’yı. Belediye başkanlığını bile elinden alacağı o büyük, sert hamleyi yapar.

Bu sırada okulda işler Leman’ın istediği gibi gitmiyordur. Maya’yı himayesine alması

Ada, Karan, Can ve Elif’in tepkisini çeker.. Gençler Leman’ı bu kasabada göndermek için çok ileri gider. Leman ne kadar temkinli olsa da bir açık verir ve sonu kendisi için çok sert olur.

Tüm bu kaosun ortasında Demir ve Leman yakınlığı da başlamıştır. En zor anında Demir’in yetişmesi Leman’ı ona karşı ilgisini arttırmıştır. Belki de her şey karanlık değildir bu kasabada. Güzel şeylere de yer vardır diye düşünürken Demir’le ilgili geçmişten gelen bir bilgi Leman’ı alt üst eder.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 11 Ekim Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.