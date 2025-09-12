Bizim Hikaye filminin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor. Filmin senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu üstleniyor. Peki, Bizim Hikaye filminin konusu ne? Bizim Hikaye filminin oyuncuları kim?

B İ Z İ M H İ KAYE FİLMİNİN KONUSU NE?

İsmail; yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde cezaevine düşer. Karısı Nimet hamiledir ve iki çocuğuyla dışarıda ve kimsesiz kalmıştır. Üç sene sonra kocasının ölümü onu iyice yalnızlaştırır. Üç çocuğunu büyütür ve okutur. Avukat olan büyük oğlu Ahmet babasının haksız yere yattığını ve hiçbir suçu olmadığını söyleyerek dava açıp babasının günlüğünü alır ve iade-i itibar davası açar. Ahmet'in hayatını, yarınını belirleyecek olan bu davadır. Artık günlük Ahmet'in elindedir. Babasının yaşadığı cezaevindeki üç seneyi onun gözünden yaşamaktadır. Artık babası ona herkesten yakındır.

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cansel Elçin

Haluk Piyes

Sera Tokdemir

Burcu Kıratlı

Çiğdem Batur

Naz Elmas

Bulut Köpük

Kadir Özdal

İbrahim Kendirci

Nil Keser

BİZİM HİKAYE FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Bizim Hikaye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.