Carmen filminin yönetmen koltuğunda Benjamin Millepied oturuyor. Filmin senaristliğini Benjamin Millepied, Loïc Barrère üstleniyor. Peki, Carmen filminin konusu ne? Carmen filminin oyuncuları kim?

CARMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Carmen, güçlü, gizemli kadın olan annesinin vahşice öldürülmesinin ardından Meksika çölündeki evinden kaçmak zorunda kalan genç ve son derece bağımsız bir kadının hikayesini konu ediyor.

Carmen, ABD'ye giden korkunç ve tehlikeli bir yasadışı sınır geçişinden sağ kurtulur, ancak grubundaki diğer iki göçmeni soğukkanlılıkla öldüren kanunsuz bir gönüllü sınır muhafızı ile karşı karşıya kalır. Sınır muhafızı ve devriye ortağı Aidan ölümcül bir açmazın içine girince, Carmen ve Aidan birlikte kaçmak zorunda kalır. İkili, Carmen'in annesinin en iyi arkadaşı Masilda'yı ve bir müzik ve dans tapınağı olan La Sombra gece kulübünün sahibini aramak için kuzeye, Los Angeles'a doğru ilerler. Carmen ve Aidan, Masilda'nın büyülü sığınağının güvenliğinde teselli ve birbirlerine olan sarsılmaz aşklarını bulurlar, ancak polis avı yaklaşırken zaman daralır.

CARMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Mescal

Melissa Barrera

Rossy de Palma

Nicole Da Silva

Benedict Hardie

Elsa Pataky

The D.O.C.

Tara Morice

Kaan Guldur

Pip Edwards

Nico Cortez

Ryan Oliver

Kevin MacIsaac

CARMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Carmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.