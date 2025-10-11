Çarpıntı dizisi 5. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisinin konusu ne?

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aslı’yı kaybetmek istemeyen Emre, ona evlilik teklifi eder. Aslı bu teklifi kabul ederken, Hülya bu durumdan hiç memnun kalmaz ve sert eleştirilerde bulunur. Ancak Aslı’nın sözleri Hülya’yı hem üzer hem de öfkelendirir.

Melike’yi evlendirme hayalini gerçekleştiremeyen Reyhan, bu hayalini Aslı’nın düğününü yaparak yerine getirmek ister. Hülya ise bu fırsatı kendi çıkarına kullanmayı planlar.

Aslı ile Emre’nin evleneceğini öğrenen Aras, bu gelişmeden rahatsız olur ve Emre’ye sunduğu Danimarka’daki iş teklifini geri çeker. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, anlaşmayı öğrenen Aslı öfkesine engel olamaz.

Reyhan’ın Aslı için yapmak istediklerini doğru bulmayan Figen, bu karara karşı çıkarak Reyhan’a haddini bildirmeye kalkar. Ancak Reyhan, Metin’in desteğiyle bu engeli aşar.

Öte yandan, Aras ile Aslı’nın yakınlaşmasına tanık olan Hülya’nın aklında yeni planlar vardır…

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 12 Ekim Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.