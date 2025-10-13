Cennetin Çocukları dizisi 5. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Muhsin’in durumu İskender’in bir iç hesaplaşmasına dönmüştür artık. Muhsin’in hastalığı devam ederken Gönül ve İskender yakınlaşmak için bir fırsat yakalayabilecek midir? Ayla, bir anda kendini tüm ailenin karşısında bulur. İskender’le her an karşılaşma ihtimali varken, Bayram’la bambaşka bir yola girer. Peki, bu yol onları nereye götürecek? Sarı Dayı, bu kez Çiçek Otel’in üzerine gitmeye karar verir. Çiçek Otel, bu saldırıya dayanabilecek mi? Babasının yanında çalışmaya başlayan Adem, ilk iş gününde karşısında Sezen ve Fırfır’ı görür. Bu durum, onları yeni bir maceraya sürükleyecektir. Peki, bu maceranın sonu nereye varacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 13 Ekim Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.