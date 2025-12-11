Cosmopolis filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Cronenberg üstleniyor. Peki, Cosmopolis filminin konusu ne? Cosmopolis filminin oyuncuları kim?

COSMOPOLIS FİLMİNİN KONUSU NE?

28 yaşındaki dünyanın en zenginlerinden biri olan Eric Packer'ın hayatı, limuziniyle Manhattan'ın çılgın trafiğinde sıkışmasıyla can güvenliği ve mal varlığını tehdit eden bir olay serisiyle alt üst olur. Sınırların olmadığı şehir, Manhattan'da o sırada kaos yaşanır. Limuzininde mahsur kalan ve dışarıda olan biten olayları izleyen Erik Packer mahsur kaldığı aracından yaşanan olayları düzeltmeye ve işlerini yoluna koymaya çalışır...

COSMOPOLIS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juliette Binoche

Robert Pattinson

Sarah Gadon

Samantha Morton

Jay Baruchel

Kevin Durand

COSMOPOLIS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cosmopolis filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.