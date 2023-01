Evrim filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:22

Evrim (Transcendence), yönetmenliğini Wally Pfister, senaristliğini Jack Paglen'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir gerilim/bilimkurgu filmidir.

EVRİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Will Caster, yapay zeka alanında çalışan ünlü bir bilim insanıdır ve bilinen her şeyin toplu zekası ile insan hislerini bir araya getiren duyarlı bir makine yaratmaya çalışmaktadır. Bir gün istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve bitkisel hayata girer. Bilgisayar bilimcisi olan eşi Evelyn Caster, Will'in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will'in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat terörist grup Will'in hala hayatta olduğunu fark edince, süper bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler.

EVRİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Rebecca Hall

Morgan Freeman

Paul Bettany

Kate Mara

Cillian Murphy

EVRİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Evrim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.