Evrim filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2014 yılında vizyona giren Evrim filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Evrim filminin konusu ne? Evrim filminin oyuncuları kim? Evrim filminin IMDb puanı kaç?
Evrim (Transcendence), yönetmenliğini Wally Pfister, senaristliğini Jack Paglen'in üstlendiği, 2014 yapımlı bir gerilim/bilimkurgu filmidir.
EVRİM FİLMİNİN KONUSU NE?
Dr. Will Caster, yapay zeka alanında çalışan ünlü bir bilim insanıdır ve bilinen her şeyin toplu zekası ile insan hislerini bir araya getiren duyarlı bir makine yaratmaya çalışmaktadır. Bir gün istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve bitkisel hayata girer. Bilgisayar bilimcisi olan eşi Evelyn Caster, Will'in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will'in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat terörist grup Will'in hala hayatta olduğunu fark edince, süper bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler.
EVRİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp
Rebecca Hall
Morgan Freeman
Paul Bettany
Kate Mara
Cillian Murphy
EVRİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Evrim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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