Finali yaklaşan Yargı dizisine yeni oyuncu! Ilgaz tahtından olacak

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:29

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:29

Pazar akşamlarının yıldız dizilerinden olan Yargı adım adım finale yürüyor. Haziran'da final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor. Yargı dizisinden geçtiğimiz günlerde Pars karakterine can veren Mehmet Yılmaz Ak ayrılmıştı.

PARS GİTTİ YENİ SAVCI GELDİ

Pars'ın gidişi Yargı hayranlarını denizden üzerken Kanal D'nin iddialı dizisine yeni bir oyuncu daha giriş yaptı. Başarılı oyuncu da iddiaları doğruladı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yargı” dizisi iki sezondur nefes kesen sürprizli konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor. Ali Bilgin’in yönettiği Ay Yapım imzalı dizinin ekibine son olarak “Turgut Ali” rolüyle Yurdaer Okur katılmıştı. Okur’un sezon sonuna kadar diziye devam edeceği öğrenildi. Öte yandan diziye bir savcı daha geliyor.

Ödüllü ünlü oyuncu Serdar Orçin fenomen diziye konuk olacak. Orçin’in 2-3 bölüm “savcı” rolüyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

KAAN URGANCIOĞLU YARGI EKİBİNDEN AYRILIYOR İDDİALARI YALANLANDI

Öte yandan Yargı'dan Ilgaz karakterine can veren Kaan Urgancıoğlu'nun ayrılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre yakışıklı oyuncu finale kadar kadroda yer almaya devam edecek. Final bölümünde Ilgaz'ın ölmesi bekleniyor. Ancak katilin Ceylin mi yoksa Yekta mı olduğu henüz bilinmiyor.