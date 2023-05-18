FOX TV final kararıyla herkesi çok üzdü! Ekrandan çekileceği tarih

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:41

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:41

FOX TV ekranlarında yayımlanan bir dizi daha sezon finali yapacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

“Adım Farah” dizisi çarşamba akşamları FOX’ta seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Demet Özdemir ile Engin Akyürek‘i buluşturan dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu. “The Cleaning Lady” dizisinden uyarlanan projenin sezon final tarihi belli oldu.

Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, 31 Mayıs’ta ekrana gelecek 14. bölümüyle sezon tatiline çıkacak. Yurt dışı satışlarından dolayı 26 bölüm yayın garantisi olan 03 Medya imzalı dizi yeni sezonda yenilenen hikâyesiyle seyirciyle buluşmaya devam edecek.

ADIM FARAH DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır.Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek paylaşmaktadır.

YASAK ELMA FİNAL YAPACAK

Öte yandan FOX TV ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi ise final yapacak