Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:55

Güncelleme: 13.12.2023 - 14:55

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Gaddar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Gaddar dizisi ne zaman yayımlanacak? Çağatay Ulusoy başrollü Gaddar dizisinin konusu ne? Gaddar dizisinin oyuncuları kim?

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve şimdiden büyük bir merakla beklenen dizide uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatının değişimi konu alınıyor. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray'ın Gaddar şarkısı eşlik ediyor.

GADDAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran yer alıyor.

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tanıtımı büyük bir ilgi gören Gaddar dizisi, bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılın ilk cuma akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak.