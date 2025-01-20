IMDb'ye göre en iyi 7 korku dizisi

Stranger Things (2016–) – IMDb: 8.7

1980'lerin küçük bir kasabasında geçen dizi, kaybolan bir çocuğun arayışı sırasında doğaüstü güçler ve gizli hükümet deneyleriyle karşılaşan bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor. Bilim kurgu ve korku unsurlarını başarıyla harmanlayan dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.