IMDb'ye göre en iyi 7 korku dizisi
Korku türü, izleyicilere gerilim ve heyecan dolu anlar yaşatan dizilerle doludur. İşte, IMDb puanlarına göre en yüksek puan almış 7 korku dizisi...
Korku türü, izleyicilere gerilim ve heyecan dolu anlar yaşatan eşsiz yapımlarla doludur. IMDb puanlarına göre en beğenilen korku dizileri, unutulmaz hikayeleri ve atmosferleriyle izleyenleri ekrana kilitliyor. İşte, korku severler için mutlaka görülmesi gereken 7 dizi!
The Haunting of Hill House (2018) – IMDb: 8.6
Shirley Jackson'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu dizi, Crain ailesinin Hill House'da yaşadığı travmatik olayları ve sonrasını anlatıyor. Gerilim ve dramı ustalıkla birleştiren yapım, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Stranger Things (2016–) – IMDb: 8.7
1980'lerin küçük bir kasabasında geçen dizi, kaybolan bir çocuğun arayışı sırasında doğaüstü güçler ve gizli hükümet deneyleriyle karşılaşan bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor. Bilim kurgu ve korku unsurlarını başarıyla harmanlayan dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.
Penny Dreadful (2014–2016) – IMDb: 8.2
Dracula, Frankenstein ve Dorian Gray gibi klasik korku karakterlerini bir araya getiren dizi, Victoria dönemi Londra'sında geçiyor. Gotik atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, korku severlerin beğenisini kazanmıştır.
Bates Motel (2013–2017) – IMDb: 8.1
Alfred Hitchcock'un "Psycho" filmindeki Norman Bates karakterinin gençlik yıllarını ve annesi Norma ile olan karmaşık ilişkisini anlatan dizi, psikolojik gerilim türünün başarılı örneklerinden biridir.
American Horror Story (2011–) – IMDb: 8.0
Her sezonunda farklı bir hikâye ve karakter seti sunan antoloji dizisi, perili evlerden cadılara, sirklerden akıl hastanelerine kadar çeşitli korku temalarını işler. Yaratıcı kurgusu ve çarpıcı görselliğiyle dikkat çeker.
The Terror (2018–2019) – IMDb: 8.0
Gerçek bir tarihi olaya dayanan dizi, 1840'larda kaybolan bir İngiliz Kraliyet Donanması keşif gezisinin mürettebatının hayatta kalma mücadelesini ve karşılaştıkları doğaüstü tehditleri anlatıyor.
The Midnight Club (2022) – IMDb: 6.5
Christopher Pike'ın romanından uyarlanan dizi, ölümcül hastalığı olan gençlerin kaldığı bir bakım evinde geçiyor. Gençler, her gece yarısı bir araya gelerek korku hikâyeleri anlatırken, evde meydana gelen gizemli olayları da keşfetmeye başlarlar.
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