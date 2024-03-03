Pazar günü ne izlesek diye düşünenlere film önerileri
Kaliteli bir pazar günü için film önerileri listemizde, farklı tür ve coğrafyalara ait eşsiz yapımları bir araya getirdik. İşte ne izlesek diye düşünenler için film önerileri...
1. Relatos salvajes (2014)
Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas ve Rita Cortese gibi isimlerin yer aldığı yapım, ana teması öfke olan birbirinden bağımsız öyküleri etkileyici bir şekilde izleyici ile buluşturuyor.
2. Something from Tiffany’s – Tiffany’den Bir Şey (2022)
Filmde, yanlış bir kişi tarafından yanlış bir kişiye hediye edilen bir nişan yüzüğünün iki farklı çiftin yaşamını değiştirmesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.
3. The Red Sea Diving Resort (2019)
Film, çok sayıda Etiyopyalı mülteciyi İsrail’e götürmek için görevlendirilen ajanların, gerçek turistler için sahte bir otel açmasıyla başlayan sürükleyici bir macera ele alınıyor.
4. Last Night – Son Gece (2010)
Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes ve Guillaume Canet gibi isimlerin yer aldığı 2010 tarihli dram filmi, Joanna Reed (Keira Knightley) ve Michael Reed (Sam Worthington) isimli evli çiftin, ihanetin sınırlarında gezinen ilişkisine ve her şeyin daha da tuhaf ve karmaşık hale gelmesine neden olan bir son geceye odaklanıyor.
5. L’uomo senza gravità – Yer Çekimsiz Adam (2019)
L’uomo senza gravità, yer çekiminden etkilenmeyen Oscar (Elio Germano) isimli karakterimizin şaşırtıcı öyküsünü takip ediyor. Daha dünyaya geldiği ilk anda havada süzülmeye başlayarak büyük bir şaşkınlık yaratan karakterimizin bu akılalmaz özelliği, herkes gibi sıkıntılarla dolu bir yaşam sürmesine engel olmuyor. Oysa ömrü boyunca bir sırt çantası ile yaşamaya mahkûm olan ve yaşı ilerledikçe sorunları da büyüyen Oscar’ın tek bir hayali bulunuyor: Sıradan bir yaşam sürmek.
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