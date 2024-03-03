Pazar günü ne izlesek diye düşünenlere film önerileri

5. L’uomo senza gravità – Yer Çekimsiz Adam (2019)

L’uomo senza gravità, yer çekiminden etkilenmeyen Oscar (Elio Germano) isimli karakterimizin şaşırtıcı öyküsünü takip ediyor. Daha dünyaya geldiği ilk anda havada süzülmeye başlayarak büyük bir şaşkınlık yaratan karakterimizin bu akılalmaz özelliği, herkes gibi sıkıntılarla dolu bir yaşam sürmesine engel olmuyor. Oysa ömrü boyunca bir sırt çantası ile yaşamaya mahkûm olan ve yaşı ilerledikçe sorunları da büyüyen Oscar’ın tek bir hayali bulunuyor: Sıradan bir yaşam sürmek.